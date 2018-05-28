РИАМО - 28 мая. Специалисты не зарегистрировали на территории Подмосковья никаких серьезных нарушений во время празднования Дня пограничных войск, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Пока ничего (сообщений о нарушениях – ред.) не поступало. Отмечать могут и всю ночь, будем смотреть», - сказал собеседник агентства.

День пограничника - профессиональный праздник личного состава Пограничных войск КГБ СССР. Отмечается ежегодно 28 мая. День пограничника установлен указом президента в 1994 году в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск.