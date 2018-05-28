РИАМО - 28 мая. С 2014 года с центральных улиц Москвы убрали почти 1 тысячу брошенных автомобилей, хозяев более 300 из них нашли и заставили привести транспортные средства в порядок или перевезти в другие места, говорится в сообщении пресс-службы префектуры ЦАО.

Заместитель префекта Сергей Травкин рассказал, что в ЦАО постоянная работа по выявлению, эвакуации и утилизации брошенных и разукомплектованных транспортных средств ведется с принятием постановления правительства Москвы №569-ПП от 23 сентября 2014 года. В ежедневном режиме коммунальными службами округа проводится мониторинг территории, а также проверяются заявления жителей.

«С октября 2014 года по настоящее время в центре Москвы коммунальными службами выявлено и обследовано 947 транспортных средства с признаками брошенных, из которых: 319 машин приведено владельцами в порядок или перемещено с улиц округа; 507 автомобилей отнесены к категории брошенных и разукомплектованных транспортных средств и принудительно эвакуированы на спецстоянки», – говорится в сообщении.

С 2014 года управами районов ЦАО подано в суды города 374 исковых заявления о признании БРТС бесхозяйными. 118 автомобилей владельцы забрали со спецстоянок, 153 транспортных средства, признанных судом бесхозяйными, утилизировали.

На сегодняшний день на спецстоянке в ЦАО находится 236 брошенных и разукомплектованных автомобилей.

«Префект ЦАО Владимир Говердовский поручил продолжить постоянный мониторинг дворовых территорий и дорожно-уличной сети округа на предмет наличия брошенных транспортных средств, так как такие автомобили являются местом потенциальной террористической угрозы», – добавляется в сообщении.