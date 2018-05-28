РИАМО - 28 мая. В Москве по информации из СМИ о неправомерности действий сотрудников кредитной организации в отношении семьи должника проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

В эфире одного из федеральных телеканалов демонстрировался видеосюжет о том, что сотрудники одного из столичных банков обещали расправиться с семьей клиента, угрожали изнасиловать его девятилетнюю дочь и убить жену, если он не выплатит кредит, сумма которого увеличилась в четыре раза.

«По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации по факту возможного высказывания угроз применения насилия сотрудниками одного из столичных банков в отношении супруги и малолетнего ребенка должника», - сказала Иванова.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следователями будет дана правовая оценка действиям руководства и сотрудников коммерческой организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.