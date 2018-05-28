РИАМО - 28 мая. Мэр столицы Сергей Собянин распорядился ввести карантин по бешенству животных на территории поселения Щаповское Троицкого административного округа города Москвы, соответствующий документ опубликован на официальном сайте столичного градоначальника.

«Установить карантин на территории поселения Щаповское Тро­ицкого административного округа города Москвы до 28 июля 2018 года», - говорится в документе.

Карантин установлен после того, как 27 мая в Щаповском выявили случай заболевания бешенством дикого животного.

На период карантина на территории поселения запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак. Также под запретом торговля домашними животными и вывоз собак и кошек за пределы поселения.

Кроме того, запрещен отлов диких животных для вывоза в зоопарки или с целью расселения в других районах.

Комитету ветеринарии города Москвы поручено обеспе­чивать контроль за соблюдением карантина и выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на территории Щаповского.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.