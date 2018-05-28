РИАМО - 28 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обсуждения с народным артистом СССР, дирижером Юрием Башметом подготовки к музыкальному фестивалю П. И. Чайковского в Клину рассказал об огромном спросе зрителей на билеты, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Четвертый международный фестиваль искусств П. И. Чайковского пройдет в Клину 5-11 июня. В этом году фестиваль станет частью франко-российского форума «Трианонский диалог». Первые дни фестиваля станут днями Франции.

«У нас в четвертый раз проводится фестиваль Чайковского. Уже все билеты проданы на вас, на Дениса Мацуева и на Олега Меньшикова», - сказал Воробьев.

В этом году на фестивале выступят как постоянные участники: Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Юрий Башмет, так и новые. В частности, художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, народный артист РФ Олег Меньшиков представит специальную версию спектакля «Чайковский» и прочтет отрывки из писем и дневников композитора.

Впервые в программе фестиваля - знаменитый французский пианист Франсуа Дюмон, ведущая солистка Большого театра Анна Аглатова, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова.

«Московская область с точки зрения культуры воспрянула, у нас процветают фестивали, например, традиционным стал международный фестиваль Чайковского в Клину», - отметил, в свою очередь, Башмет.

Также Воробьев и Башмет обсудили перспективы развития музыкальных образовательных центров в Московской области.

«Очень хорошо ваша музыкальная школа работает и в Жуковском, и в Видном. Знаю, что многие ребята на конкурсы ездят и побеждают там», - отметил глава региона.

На встрече также была затронута тема предстоящих выборов губернатора Московской области, которые пройдут в сентябре. В ближайшее время состоится внеочередная партийная конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», на которой будет проведено предварительное голосование и выдвижение кандидата на пост губернатора. Воробьев решил принять участие в выборах.

Башмет поддержал данное решение Воробьева и отметил, что в Подмосковье в последние годы уделяется большое внимание развитию культуры.

«Это очень радостное для меня и для деятелей культуры событие», - сказал дирижер.