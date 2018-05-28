РИАМО - 28 мая. Железнодорожники возобновили движение поездов на перегоне Яхрома – Дмитров Савеловского направления МЖД, которое приостанавливалось на период работы правоохранительных органов на автомобильном путепроводе, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Диспетчерский аппарат МЖД вводит в график задержанные поезда», - говорится в сообщении.

На время проведения проверочных мероприятий железнодорожники организовали временную схему движения электричек, что позволило обеспечить перевозку пассажиров. Из Москвы пригородные поезда выполняли рейсы до станций «Икша» и «Яхрома». Из области электрички доходили до станции «Дмитров».

Для перевозки пассажиров между станциями «Яхрома» и «Дмитров» компания-перевозчик АО «Центральная ППК» организовала работу компенсационных автобусов.