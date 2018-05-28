РИАМО - 28 мая. Специалисты просят жителей Москвы не подбирать птенцов, выпавших из гнезда, при необходимости птенца можно отнести в ближайшие кусты или посадить на ветку, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Летом на телефон Единой справочной службы Москвы поступает много звонков от жителей, которые либо подобрали выпавших из гнезда птенцов, либо просят специалистов это сделать. Некоторые забирают птенцов домой и пытаются их выкормить, в результате чего большинство птиц погибает.

«Специалисты-орнитологи объясняют: у большинства певчих птиц птенцы покидают гнездо в таком возрасте, когда они еще не умеют летать. Такие птенцы называются «слетками». Если вы нашли такого птенца в парке, лучше всего отойти подальше и не беспокоить птицу, родители обязательно найдут его и покормят. Если же место кажется вам слишком опасным, например, птенец сидит на дорожке парка или на проезжей части, можно отнести его в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку», - отмечается в сообщении.

Если гнездо разорено и птенец выпал раньше времени или если птица ранена, необходимо позвонить на телефон Единой справочной службы Москвы.

ГПБУ «Мосприрода» разработало специальную памятку, что нужно делать, когда в парке найден птенец. Памятка размещена на сайте «Мосприроды» - www.mospriroda.ru. В ней даны разъяснения, как себя правильно вести на природных территориях, чтобы не стать причиной гибели птиц в период гнездования: ходить только по дорожкам, водить собак только на поводке, не шуметь и не использовать мангалы в неположенных местах.