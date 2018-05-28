РИАМО - 28 мая. Мособлсуд 18 июня начнет рассмотрение по существу дела в отношении брата бизнесмена Тельмана Исмаилова Рафика, обвиняемого в убийстве двух человек в Подмосковье, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Сегодня в Мособлсуде состоялось предварительное слушание по делу в отношении Исмаилова, дело будет слушаться единолично судьей. Заседание по существу назначено на 18 июня», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что брат бывшего владельца столичного Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафик Исмаилов не признает вину в убийстве владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино-Моторс» Юрия Брилева.

По делу также проходит предполагаемый соучастник преступления Мехман Керимов. Как считает следствие, Исмаилов и Керимов причастны к убийству Савкина и Брилева на Новорижском шоссе в мае 2016 года.