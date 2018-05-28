РИАМО - 28 мая. В подмосковных Мытищах сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали приезжего, подозреваемого в угоне автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Из дежурной части отдела полиции поступило сообщение о том, что угнанный автомобиль был замечен около жилого дома на Строительном проезде. Эта информация была передана всем нарядам групп задержания.

«Прибыв по указанному адресу, сотрудники Мытищинского отдела вневедомственной охраны обнаружили разыскиваемое транспортное средство. Очевидцы описали злоумышленника, который на угнанном автомобиле на парковке врезался в другую машину, после чего скрылся. Через несколько минут в ходе оперативно-разыскных мероприятий, недалеко от места происшествия, росгвардейцы задержали подозреваемого и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», – отмечается в сообщении.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 30-летний житель Саратовской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.