РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. В подмосковном Королеве прошли учения по тушению пожара в высотном жилом доме, в них задействовали 40 спасателей и восемь единиц техники, сообщила «РИАМО в Королеве» старший эксперт Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас» Людмила Кузнецова.

В учениях приняли участие подразделения пожарно-спасательного гарнизона Королева: пожарные части МЧС России №№20, 21, 80, 88 и пожарная часть №329 Мытищинского территориального управления «Мособлпожспас». Цель учений – отработка практических действий по тушению высотных зданий. По легенде учений, возгорание началось в квартире на 25 этаже в высотном доме на улице Тихонравова.

«Пожарные прибыли по тревоге к месту предполагаемого пожара. Была установлена и подана автолестница. Пожарные подразделения провели боевое развертывание с подачей воды на 25 этаж, в работу включилось 4 звена газодымозащитной службы. Жильцов оперативно вывели из здания по внутренней эвакуационной лестнице. Пострадавших не было, поэтому оказание медицинской помощи не понадобилось», – сказала Кузнецова.

Учениями руководил начальник Королевского пожарно-спасательного гарнизона Виталий Недвигин, который оценил отработку взаимодействия по тушению пожара и недопущению гибели людей на оценку «хорошо».

Всего в учениях было задействовано 40 человек личного состава и восемь единиц техники.