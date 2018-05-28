РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. В подмосковном Красногорске началось строительство четырехэтажной балетной школы, объект планируют ввести в эксплуатацию уже в III квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства специализированного внешкольного учреждения, которое будет возведено вблизи улицы Аннинская в городском округе Красногорск. Объект предназначен для дополнительного обучения балетной хореографии и теории искусства детей с 7 до 18 лет», – говорится в сообщении.

Четырехэтажная балетная школа будет рассчитана на 280 учащихся, площадь здания составит 3 921 квадратный метр. Строительство осуществляется за счет собственных средств инвестора. Застройщиком выступает ЗАО «Затонское». Планируемый срок окончания строительства – III квартал 2019 года.

«На первом этаже будет обустроен зал для проведения мероприятий на 50 мест, медицинский и процедурный кабинеты и зона отдыха. На втором, третьем и четвертом этажах запроектированы танцевальные классы общей вместимостью 60 человек для занятия балетной хореографией, раздевалки, учебные кабинеты для обучения теории искусств», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что специально для маломобильной категории граждан будут установлены пандусы.

«Надзор за строительством ведет отдел №2 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок», – сказал Гарибян.