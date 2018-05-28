РИАМО - 28 мая. В детском лагере «Сосновый бор», который принадлежит подмосковной Дубне, впервые за всю историю учреждения заасфальтировали дороги, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы администрации Дубны.

«Там (в лагере «Сосновый бор» - ред.) заасфальтировали дороги, уже все сделано, работы сданы, дети могут заезжать. Была лесная дорога, сделали новые дороги - тротуары, дорожки во всем лагере», - сказал собеседник агентства.

По его словам, работы по асфальтированию дорожек провели на средства, собранные в День благотворительного труда. Таким образом впервые за все годы существования лагеря «Сосновый бор» в нем появились заасфальтированные дорожки на всей территории.

Как отмечается на сайте городского управления народного образования Дубны, муниципальное автономное учреждение города Дубны «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Сосновый бор» было основано в 1957 году. Детский лагерь находится в Кимрском районе Тверской области.