РИАМО – 28 мая. Президент России Владимир Путин изменил состав Совета безопасности страны, включив в него нового главу МЧС РФ Евгения Зиничева, передает в понедельник Газета.ru.

После инаугурации президента Владимира Путина 7 мая федеральное правительство ушло в отставку. Так, в новый состав не попал прежний министр МЧС Владимир Пучков. Вместо него данную должность занял Евгений Зиничев. Также в новый состав вошел Алексей Гордеев, который ранее занимал пост представителя президента в Центральном федеральном округе.

«В состав Совета безопасности введен глава МЧС Евгений Зиничев. Из Совбеза исключены экс-глава МЧС Владимир Пучков и вице-премьер Алексей Гордеев», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля.

Совет безопасности Российской Федерации является конституционным органом, осуществляющим подготовку решений президента Российской Федерации в области обеспечения безопасности.