РИАМО - 28 мая. В столице проверят качество работ на строительстве высотного комплекса Neva Towers в «Москва-Сити», который представляет собой две башни высотой 65 и 79 этажей, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Мосгосстройнадзор совместно с представителями центра экспертиз (ЦЭИИС) проверит качество работ на строительстве многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers на участках №17-18 ММДЦ «Москва-Сити», – сказал председатель комитета Олег Антосенко.

Комплекс включает в себя две башни высотой 65 и 79 этажей, в которых разместятся офисы, гостиница, апартаменты. Общая площадь комплекса – 357 тысяч квадратных метров. В настоящее время ведутся работы по возведению несущих конструкций на 23 этаже первой башни и 69 этаже второй башни, а также фасадные работы.

Эксперты проверят качество возведенных несущих конструкций (прочность бетона, геодезические работы), а также качество каменной кладки внутренних стен.

Как уточняется в сообщении, всего на этой неделе Мосгосстройнадзор вместе с ЦЭИИС проверят 41 объект строительства, выполнят 265 исследований. Среди проверяемых объектов: парк развлечений в Нагатинской пойме, реконструкция театра «Сатирикон» на Шереметьевской улице, владение 8, реконструкция кинотеатра «Ангара» на Чонгарском бульваре, владение 7, головные объекты водоснабжения административно-делового центра в поселке Коммунарка и другие.

Кроме того, качество работ проверят на строительстве участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Будут также проинспектированы ход строительства южного и северо-восточного участков Большой кольцевой линии метро, подготовка территорий для строительства станции метро «Калужская» и участка «Нижняя Масловка» – «Электрозаводская».