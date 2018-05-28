РИАМО - 28 мая. С понедельника на автобусных маршрутах №26 и №100 появилась остановка «Метро «Октябрьское поле» при следовании к станции метро «Сокол», а автобус №73 останавливается у метро «Молодежная» на Ярцевской улице, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «МосгортрансНИИпроект».

«Маршруты №26 и №100 проходят по густонаселенному району Щукино. Раньше автобусы останавливались у метро «Октябрьское поле» только на улице Маршала Бирюзова, а на улице Народного Ополчения у метро не останавливались. Мы посмотрели, что есть большой спрос среди жителей улицы Народного Ополчения на поездки до метро», - сказал директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.

По его словам, поэтому, чтобы пассажирам не приходилось ждать другого автобуса или ходить до метро от остановки «Кинотеатр «Юность», было решено добавить новый остановочный пункт на улице Народного Ополчения.

Новая остановка маршрута №73 «Метро «Молодежная» расположена на Ярцевской улице возле торгового центра «Трамплин». Остановочный пункт находится ближе к выходу из метро, чем начальная остановка маршрута на Ельнинской улице, так что пассажирам метро и посетителям торгового центра станет ближе и удобнее садиться в автобус.

Информация об изменениях на маршрутах размещена в автобусах, а также на остановках по пути их следования.