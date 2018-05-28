РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В подмосковных Люберцах на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Торбеево» установят оборудование для получения электрической и тепловой энергии, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Дмитрия Дениско.

В понедельник Дениско вместе с депутатами совета депутатов Люберец Марией Фомичевой и Вячеславом Губиным посетил полигон «Торбеево». Он ознакомился с документацией по внедрению новейших технологий на полигоне.

«Одним из аспектов использования современных технологий является проект по сбору и утилизации свалочного газа на полигоне ТБО «Торбеево», которым предусматривается проведение комплекса работ по установке необходимого оборудования для использования свалочного газа. Установка когенерационных мощностей позволит получить от 1,2 до 1,5 мегаватт электрической и тепловой энергии, покрывающей собственные нужды», – говорится в сообщении.

Генеральный директор ООО «Энит» Сергей Котенко рассказал о работе полигона и линии сортировки отходов. 110 тысяч тонн мусора проходит через линию сортировки. От школ и детских учреждений отсортированный мусор принимается бесплатно.

В настоящее время по инвестпрограмме заключен договор с компанией «Гисэнерго» на разработку и внедрение на полигоне системы дегазации, что позволит получать «зеленую энергию» уже в первой очереди в размере 600 киловатт.

В настоящее время компания «Энит» создала современный сортировочный комплекс отходов, где отбираются до 20% вторичных ресурсов, таких как картон, бумага, полиэтилен, стекло, древесина, текстиль, черные и цветные металлы. Производительность комплекса составляет 30 тонн в час. Остатки отходов после сортировки прессуются по немецкой технологии EuRec в капсулы из шести слоев полиэтиленовой пленки, позволяющей длительное хранение отходов без какого-либо воздействия на окружающую среду.