РИАМО - 28 мая. В Серпуховском районе Подмосковья загорелся мусорный полигон «Съяново», в настоящее время сформирована специальная бригада, которая будет заниматься противопожарными мероприятиями, сообщил журналистам в понедельник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

«Полигон «Съяново» находится в муниципальной земле Серпуховского района. Договор был заключен с организацией, которая лишилась лицензии, заведено уголовное дело по эксплуатации полигона. Мы объявляем ЧС, объектовый», - сказал Коган.

По его словам, на месте уже работает группа, которая в ближайшее время определит, кто будет заниматься противопожарными мероприятиями. Также в ближайшие часы на тело полигона выедет специальная бригада, которая начнет заниматься завозом грунтов и снижением температуры внутри тела полигона.

«В этом году как только перестали за ним (полигоном «Съяново» – ред.) следить, он сразу загорелся. То ли поджог, то ли еще что-то», - добавил министр.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.