РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. На данный момент порядка 20,4% собственников частных домов в подмосковных Люберцах уже заключили договоры на вывоз мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Остро стоит вопрос вывоза мусора частного сектора в городском округе Люберцы. Всего на территории горокруга 8 042 частных домовладений. Ежедневно сотрудники администрации совместно с внештатными сотрудниками Госадмтехнадзора проводят работы по проверке заключения договоров на вывоз мусора. Всего из 8 042 домовладений заключен договор у 1 642 домов – это 20,4%», – сказал Ружицкий.

По его словам, в ходе проверки установлено, что в поселке Октябрьский всего 220 частных домов, у всех заключены договоры на вывоз мусора. В поселке Томилино 1 905 частных домов, из них 523 домовладения заключили договоры. В поселке Красково 1 217 частных домов, 527 из которых уже имеют договоры. В поселении Малаховка 4 700 частных домовладений, из них 362 заключили договоры.

«Нынешняя мусоровывозящая компания Малаховки недобросовестно выполняла свои обязательства. В этой связи сейчас проводится активная работа по перезаключению договоров на вывоз мусора. В течение двух месяцев с этой работой надо справиться. Необходимо, чтобы у каждого частного дома в городском округе был заключен договор», – заключил Ружицкий.