РИАМО - 28 мая. Схема движения электропоездов временно изменилась на Савеловском направлении МЖД из-за проверки на путепроводе, так, электрички из Москвы курсируют до станции «Яхрома», а из области – до станции «Дмитров», говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«На период работы правоохранительных органов, проводящих проверочные мероприятия на автомобильном путепроводе, в связи с чем приостановлено движение поездов на участке Яхрома – Дмитров, железнодорожники организовали временную схему движения электричек Савеловского направления. Принятые меры позволят обеспечить перевозку пассажиров», - говорится в сообщении.

Из Москвы пригородные поезда выполняют рейсы до станций «Икша» и «Яхрома», после чего отправляются обратно в столицу. Из области электрички доходят до станции «Дмитров» и отправляются обратно.

Для перевозки пассажиров между станциями «Яхрома» и «Дмитров» компания-перевозчик АО «Центральная ППК» организует работу компенсационных автобусов.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.