РИАМО (КРАСНОГОРСК)- 28 мая. В подмосковном Красногорске с начала текущего года стерилизовали более 100 бездомных собак, после этого их выпустили на свободу, сообщила «РИАМО в Красногорске» главный специалист отдела реализации программ и экологии управления благоустройства администрации городского округа Красногорск Ирина Коржнева.

«Тридцатого марта 2018 года администрация городского округа Красногорск заключила муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, ветеринарному обслуживанию, содержанию безнадзорных животных с региональной общественной организацией помощи малообеспеченным гражданам и бездомным животным «Экология человека». За время реализации контракта в 2018 году отловлено более 100 животных», – сказала Коржнева.

Она уточнила, что контракт и техническое задание предоставлены Главным управлением ветеринарии Московской области. Организация «Экология человека» предоставляет услуги в соответствии с законодательством РФ.

«Программа «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» (ОСВВ) была утверждена правительством региона в 2014 году. Она рекомендована международной коалицией ветеринарных врачей (ICAM) и Всемирной организацией здравоохранения как действительно эффективная программа в борьбе с неблагоприятным воздействием безнадзорных животных», – сказала Коржнева.

Она пояснила, что в рамках программы животных отлавливают ручных на поводок, диких с помощью кратковременного общего наркоза, что позволяет посадить их в машину. После этого животных привозят в пункт стерилизации, осматривают, оперируют, чипируют, в ухо вставляют бирку. Животные проходят послеоперационный период реабилитации, прививаются от бешенства и потом ручных животных возвращают на место прежнего обитания.

«Как показывают практика и многолетний опыт наблюдения за бездомными животными, туда, где есть еда и убежище, всегда придут собаки. И суть программы ОСВВ заключается именно в стабилизации популяции. Стерилизованные собаки не рожают и защищают территорию от вновь пришедших. И иначе не будет, как бы нам этого не хотелось», – заключила Коржнева.