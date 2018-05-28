РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. На придомовых и городских территориях в Люберцах в период с 21 по 27 мая покосили более 3 тысяч квадратных метров газонов, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей (21-27 мая – ред.) неделе выполнены работы по санитарной опиловке 61 и вырубке 23 деревьев. Ведутся работы по покосу газонов на придомовых и городских территориях, за неделю покошено более 3 тысяч квадратных метров травы», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на придомовых территориях силами управляющих компаний ежедневно проводится ямочный ремонт. За неделю было устранено 118 ям общей площадью 253 квадратных метра.

«За период с 18 по 24 мая за ненадлежащее состояние и содержание территории сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Подмосковья вынесли семь постановлений на общую сумму 106 тысяч рублей, внештатные сотрудники ведомства вынесли четыре постановления на общую сумму 4 тысячи рублей за размещение транспортных средств в неустановленном для этих целей местах», – добавил Ружицкий.