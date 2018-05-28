РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 28 мая. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 1 июня начнутся бесплатные занятия по йоге, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Вместе с началом лета начинаются и наши занятия йогой в парке вместе с нашими друзьями – семейным клубом «Лотос». Все лето, с 1 июня по 31 августа, ежедневно, кроме понедельника и пятницы, в парке «Наташинские пруды» на площадке «Летняя эстрада» встречаемся на занятиях. Ждем всех желающих», – говорится в сообщении.

Занятия проводятся бесплатно, но нужно обязательно предварительно записаться по телефону: 8(926)683-88-11 или 8(495)502-58-61. С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/doc55741629_466649926?hash=528bf1e0dcc475fb1d&dl=18bb6a2b2f03ea897b. В расписании возможны изменения, время занятий и даты нужно уточнять по данным телефонам.