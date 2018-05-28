РИАМО - 28 мая. Для гостей IV Международного фестиваля искусств Петра Чайковского, который пройдет с 5 по 11 июня в подмосковном Клину, будет запущена дополнительная электричка, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для обеспечения транспортного обслуживания участников и гостей фестиваля (имени Чайковского – ред.) в позднее время и создания комфортных условий передвижения назначается дополнительный поезд «Ласточка» №7331 из городского округа Клин в Москву. По поручению губернатора Андрея Воробьева министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с компанией-перевозчиком АО «МТ ППК» и ОАО «РЖД» достигнуто соглашение о дополнительном транспортном обслуживании пассажиров в дни проведения фестиваля искусств Чайковского», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Пятого июня электричка отправится со станции «Клин» в 23:45, а прибудет на станцию «Москва Пассажирская» (Ленинградский вокзал) в 0:59; 6-8 июня: станция «Клин» – отправление в 23:45, прибытие в Москву в 0:54; 9-11 июня: станция «Клин» – отправление в 23:45, прибытие на Ленинградский вокзал в 1:07.

Поезда будут следовать с остановками на станциях «Подсолнечная» (Солнечногорск), «Крюково» (Зеленоград) и «Химки».

Кроме того, с 5 по 9 июня до станции «Клин» будет продлен маршрут следования поезда «Ласточка» №7567 сообщением Москва – Крюково.

В заключительные дни фестиваля – 11 и 12 июня дополнительный поезд «Ласточка» №7332 сообщением Москва – Клин будет отправляться от станции «Москва Пассажирская» в 1:32 и прибывать в Клин в 2:37.

Международный фестиваль искусств Чайковского пройдет с 5 по 11 июня.