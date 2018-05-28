РИАМО - 28 мая. Власти Подмосковья готовы выделить для немецкой компании землю под строительство любого сельхозпредприятия возле завода Mercedes в Солнечногорском районе, сообщил в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин на встрече с делегацией из Германии.

«Нам всегда интересна локализация. И мы как минимум готовы дать деньги, если захотят зайти с производством - сделать уникальное предложение и построить их завод рядом с заводом Mercedes. Место у нас там есть, коммуникации мы за счет региона обеспечим, специальный рынок сбыта тоже постараемся сделать», - сказал Разин.

Также Разин подчеркнул, что Подмосковье готово сотрудничать с Германией в сфере разведения крупного рогатого скота.

Завод Mercedes-Benz строится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе. Сначала на заводе будут выпускать седаны E-класса, затем - внедорожники GLE, GLC и GLS.