РИАМО - 28 мая. По итогам проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Подмосковье за прошлую рабочую неделю управление Роспотребнадзора по региону выявило 211 нарушений, было выдано 74 предписания, сообщается на сайте ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Московской области с 21 по 25 мая провело 159 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Выявлено правонарушений по итогам проверок: 211; из них в отношении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 0, и органов местного самоуправления: 0. Количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок с выявленными правонарушениями: 175», – говорится в сообщении.

При этом плановых проверок было 33, а внеплановых – 126. Нарушения выявили по итогам 80 контрольных мероприятий, всего было выдано 74 предписания.