РИАМО - 28 мая. Госжилинспекция Московской области на минувшей неделе выявила около 1,9 тысячи нарушений жилищного законодательства, при этом выдали порядка 230 предписаний и составили почти 150 административных протоколов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 21 по 25 мая 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 1 895 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 231 предписание об их устранении и составлено 148 протоколов об административной ответственности», – сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 69 штрафов на общую сумму 1,715 миллиона рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Рошаль. Здесь заведены семь административных дел за нарушение правил безопасного использования газового оборудования и недоведение до собственников предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Кроме того, в течение прошлой недели инспекторы обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 1 728 многоквартирных домах. Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 133 домах. Больше всего таких домов на территории городских округов Красногорск (19), Королев (17) и Наро-Фоминский (16).

Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в девяти домах, три из них находятся в городском округе Серпухов.

«На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки», – заключается в сообщении.