РИАМО - 28 мая. В Москве на площади недалеко от Киевского вокзала 29 мая состоится промывка фонтана «Похищение Европы», сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

«Во вторник, 29 мая, на фонтане «Похищение Европы» на площади Европы (метро «Киевская») будет производиться регламентная промывка. Промывка будет производиться, как механизировано, так и вручную», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что фонтан «Похищение Европы» является центральным объектом площади Европы. Открытие фонтана состоялось в сентябре 2002 года. Он представляет собой скульптурную композицию на известный мифологический сюжет. Автором композиции является бельгийский скульптор Оливье Стребель, а сама скульптура – подарок Москве от Брюсселя.

«Это ответный дар на передачу Бельгии двух памятников российского скульптора Георгия Франгуляна. Один из них – памятник Петру 1 - установлен в Антверпене, а другой - Алесандру Сергеевичу Пушкину - в Брюсселе», - уточнил собеседник агентства.