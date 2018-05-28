РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Подрядные организации в период с 21 по 27 мая заделали 590 аварийных ям на региональных и муниципальных дорогах Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ремонт аварийных ям на минувшей (21-27 мая – ред.) неделе проводился на Октябрьском проспекте, на автодорогах «Зенино – Некрасовка», «Хлыстово – Мотяково – Новый Милет». На региональных трасах заделали 125 квадратных метров – это порядка 67 ям. На муниципальных дорогах зафиксировано и устранено 523 ямы, для этих целей израсходовано 70 тонн горячего асфальта», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что на улице Смирновская, на Октябрьском проспекте была проведена опиловка аварийных веток для обеспечения видимости дорожных знаков. Рабочие убрали наносной грунт по автодороге «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов», «Хлыстово – Мотяково – Новый Милет», «Красково – Коренево – Торбеево».

«Сотрудники ГИБДД выявили 678 нарушений ПДД, эвакуировали 82 транспортных средства и выписали штрафов на сумму 853 тысячи рублей», – заключил Ружицкий.