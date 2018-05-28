РИАМО - 28 мая. Подмосковный фестиваль «Усадьба Jazz», который пройдет в Красногорске 2 и 3 июня, вошел в число десяти самых популярных музыкальных событий под открытым небом в России, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

«Фестиваль «Нашествие» в Тверской области, VK Fest в Санкт-Петербурге, пикник «Афиши» в Москве, Alfa Future People в Нижегородской области, «Дикая Мята» в Тульской области, «Доброфест» в Ярославской области, «Усадьба Jazz» в Московской области, «Чернозем» в Тамбове, Folk Summer Fest в Калужской области и «Улетай» в Удмуртии вошли в первую десятку самых популярных музыкальных опен-эйр в России», — говорится в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости событий.

Музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz» пройдет 2 и 3 июня года в усадьбе Архангельское в Красногорске. В программе фестиваля – «Меджикул», Manizha, «АукцЫон», Richard Bona Group, The New Power Generation, Елка, Алексей Архиповский, 7/8 band и другие. Входной билет на один день фестиваля «Усадьба Jazz» в Подмосковье стоит 2,8 тысячи рублей, на два дня – 4,5 тысячи рублей.