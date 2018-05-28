РИАМО - 28 мая. В супермаркете «Карусель» в подмосковных Химках выявили нарушения условий хранения продукции, за не исправленное в срок нарушение торговый дом «Перекресток» оштрафовали на 300 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ведомство проверило супермаркет «Карусель» в Химках по исполнению ранее выданного предписания.

«В результате проверки было установлено частичное невыполнение в срок предписания управления, а именно: температура воздуха в помещении мясного цеха при осуществлении разделки, измельчении мяса, приготовлении фарша и мясных полуфабрикатов составила плюс 16 градусов (при допустимой – не выше плюс 12 градусов), что является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности пищевой продукции», – говорится в сообщении.

По факту неисполнения предписания в отношении АО «ТД «Перекресток» был составлен протокол об административном правонарушении по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ, повторно выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы дела были переданы в Арбитражный суд города Москвы для привлечения юридического лица к административной ответственности.

Как уточняется в сообщении, в конце апреля Арбитражным судом города Москвы АО «ТД «Перекресток» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 300 тысяч рублей.