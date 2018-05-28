РИАМО - 28 мая. Движение трамваев в Басманном районе осуществляется в штатном режиме, информация о ДТП с участием трамвая не соответствует действительности, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в центре Москвы рядом с остановкой «Поликлиника №116» трамвай наехал на женщину.

«Сообщения о наезде трамвая на женщину в Костомаровском переулке не соответствуют действительности. Женщина оступилась на остановке перед стоящим трамваем и травмировала ногу. Водитель городского транспорта помог вызвать на место медиков», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что помощь женщине оказана на месте. Трамвайное движение на данном участке осуществляется штатно.