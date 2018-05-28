Губернатор Московской области Андрей Воробьев, который руководит регионом почти пять лет, в понедельник 28 мая сообщил о намерении баллотироваться на пост главы Подмосковья на выборах 9 сентября 2018 года и озвучил три главных направления для развития региона. Редакция РИАМО собрала отзывы федеральных и региональных властей, представителей бизнеса и искусства о работе главы региона.

Три приоритета для Подмосковья

© пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

«Я иду на выборы, и 30 мая состоятся внутрипартийные праймериз», - заявил Андрей Воробьев в ходе заседания руководящего состава областного правительства в понедельник.

Действующий губернатор Подмосковья также сообщил, что в ходе праймериз, которые пройдут с участием более 5 тысяч однопартийцев, он не только заявит о своей готовности идти на выборы, но и озвучит программу на дальнейшую перспективу.

«Стратегическая задача – сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым», – подчеркнул Воробьев.

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Удачная пятилетка

© пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Заявление Воробьева вызвало позитивные отклики среди депутатов Госдумы, членов СФ, общественных деятелей и депутатов Мособлдумы. Многие из них отметили положительные изменения, произошедшие в Московской области за время руководства Воробьева, и то, что ему стоит продолжать начатые реформы и завершить важные для Подмосковья проекты – в сфере экологии, социальной политики, здравоохранения, строительства и другие.

В частности, решение губернатора полностью поддержал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что за 5 лет в Подмосковье построено почти 400 современных детсадов, около 100 школ и почти решена проблема очередей и второй смены, более 20 тысяч дольщиков получили ключи от квартир, построено 100 ФОКов, закуплено более 100 новых электричек и 3,2 тысячи автобусов, создано 250 тысяч новых рабочих мест. Также развиваются ОЭЗ, ежегодно растет число производств, предприятий малого и среднего бизнеса, объемы инвестиций, в том числе иностранных. Так, на прошедшем ПМЭФ-2018 Подмосковье подписало соглашения на несколько десятков миллиардов рублей.

По словам спикера Мособлдумы, губернатором подготовлена почва для нового этапа развития региона на следующие пять лет.

«Любое лидерство необходимо постоянно доказывать, подтверждать – и темп развития, заданный Андреем Юрьевичем, нужно продолжать удерживать, что достижимо именно при его руководстве», – сказал Брынцалов.

Решение Андрея Воробьева выдвинуть свою кандидатуру на должность главы региона на следующую пятилетку обусловлено теми задачами, которые еще предстоит решить в регионе, отметила член Совета Федерации Лидия Антонова. «Оно продиктовано всей его деятельностью, Андрей Воробьев работает на благо области», - сказала Антонова.

В свою очередь, глава комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов назвал Воробьева человеком, который отвечает за свои слова. Он отметил, что за прошедшие 5 лет сфера спорта, молодежная политика и туристическая инфраструктура Подмосковья значительно изменились.

Зампредседателя Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Евгений Аксаков считает, что за 5 лет работы губернатора сделан прорыв в системе здравоохранения области: построены современные перинатальные центры и роддома, решаются проблемы с кредиторской задолженностью больниц. При этом бюджет области остается социально направленным, что находит хороший отклик у жителей.

Председатель Комитета МОД по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов считает, что «идеология лидерства», которая была объявлена Андреем Воробьевым, в первую очередь, должна касаться бюджета, который уверенно растет за счет развития экономики и инвестиций, причем рост наблюдается во всех муниципальных образованиях.

Глава Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин отметил введенный Воробьевым запрет на перевод подмосковных земель сельхозназначения в другую категорию. Теперь арендаторы могут использовать их только для развития сельского хозяйства. Другое важное направление работы, начатое при Воробьеве, это лесовосстановление: сегодня лесов в области высаживается больше, чем вырубается.

«Работа в этих направлениях должна идти дальше. А самое главное, что их поддерживают наши жители, с участием которых проводятся акции «Посади свое дерево», «Лес Победы», – отметил Шапкин.

Со своей стороны, глава комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый напомнил о запущенных губернаторских программах «Чистая вода», «Светлый город» и другие, что задало высокие темпы развития области и помогло решить многие инфраструктурные задачи.

В «Мособлгазе» также отметили, что за 5 лет руководства Андрея Воробьева в области был решен ряд острых проблем, сделан большой рывок в решении вопросов благоустройства, ЖКХ и энергетики. С 2013 года по инициативе губернатора реализуется масштабная программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

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Продолжить путь реформ

Со своей стороны, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Андрей Воробьев должен завершить начатые программы – для этого у него достаточно сил, времени и здоровья, отметила она.

Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина также считает, что команда Воробьева достаточно сильная, чтобы продолжить начатое. «Каждый год мы подводим итоги своей работы совместно с правительством, сделано очень многое, и просто хочется продолжить этот путь», – отметила Лазутина.

По мнению главы Комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Аллы Поляковой, за последние 5 лет многие злободневные вопросы перестали быть актуальными для жителей Подмосковья. Уже в 2019 году предстоит внедрить раздельный сбор мусора на всей территории Московской области.

«Андрей Юрьевич поставил жесткую задачу – ввести новый экологический стандарт, чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие на окружающую среду существующих объектов по сбору и захоронению ТБО. На это сегодня брошены большие силы и средства, полигоны закрываются, запущен процесс их рекультивации», – отметила Полякова.

С депутатами согласен худрук Московского губернского театра Сергей Безруков. Он считает губернатора Подмосковья настоящим лидером, радеющим за Московскую область. Безруков сообщил, что будет голосовать на сентябрьских выборах за Андрея Воробьева, которому предстоит сделать для региона еще больше.

Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич считает заявление Воробьева логичным, правильным и закономерным. Работа, которую губернатор начал во время своего первого срока, не окончена: остались проекты и обещания жителям, которые нужно сдержать.

Ожидаемым назвал заявление Воробьева и политолог Евгений Минченко. По его оценке, губернатору необходим еще один срок, чтобы реализовать свои планы. И одной из основных задач, которые предстоит решить в Подмосковье, эксперт считает «мусорную» реформу. «Пятилетнего срока недостаточно для того, чтобы реализовать столь амбициозные планы», - отметил Минченко.

Решение губернатора нашло поддержку и у глав подмосковных муниципалитетов. Так, глава Балашихи Сергей Юров заявил, что решение губернатора Московской области Андрея Воробьева баллотироваться на пост главы региона – это гарантия успешной реализации всех начатых в городском округе проектов.

«Вместе с губернатором, единой командой, мы продолжим курс на улучшение жизни в регионе и на качественные перемены к лучшему», - написал Юров в своем Instagram.

