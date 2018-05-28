РИАМО - 28 мая. В столичных парках пограничники отмечают День пограничных войск, которым в этом году исполняется 100 лет, главные парки Москвы заполнили люди в зеленых фуражках и беретах с флагами погранвойск, отовсюду слышны радостные крики «ура» и уже традиционные песни про трех танкистов, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который считается главным неофициальным местом сбора пограничников, людей в зеленых фуражках можно увидеть уже на входе. По словам одного из офицеров, ежегодно 28 мая парк посещают 2-3 тысячи человек, в администрации эти слова проверить не удалось - там подобную статистику не ведут.

«У пограничников сутки начинаются с 8 вечера, так что отмечать начали еще вчера. Этот праздник - традиция. У меня в семье все пограничниками служили еще с царских времен. Дед погиб во время Великой Отечественной войны. Я считаю, что мы должны подрастающему поколению в такой день подавать хороший пример, показывать какими людьми надо быть», - сказал один из участников праздника Дмитрий Нестеренко.

Он добавил, что уже 17 лет подряд приходит отмечать День пограничника вместе со своими сослуживцами именно в парк Горького, и это уже стало традицией.

В парке «Сокольники» картина практически такая же, как и в парке Горького, только празднующих чуть меньше. Кто-то поет песни под гитару, кто-то вспоминает с сослуживцами прошлое, есть даже и те, кто ведет политические дискуссии, иногда повышая голос.

«В этот день приятно вспомнить прошлое. С кем-то ты не виделся, например, 15 лет. Я многих товарищей увидел впервые лет за 10-15. Но как бы ни было радостно встречаться, всегда надо помнить, что нельзя выходить за рамки дозволенного. Мы в парке. Здесь много детей и женщин. Перед ними нельзя вести себя некультурно», - сказал один из бывших пограничников.

На ВДНХ отмечающих День пограничника заметно меньше, но это объясняется тем, что на территории выставки ведутся реставрационные работы, везде работает техника, а многие дороги перекрыты.

«В связи с тем, что на ВДНХ и на территории перед Главным входом выставки ведутся масштабные работы по благоустройству, Центральная аллея ВДНХ и значительная часть территории перекрыта (там работает строительная техника), никаких мероприятий, приуроченных к Дню пограничника не запланировано. В условиях проводимых работ какие-либо массовые гуляния пограничников просто невозможны», - сказали в администрации выставки.

В России 28 мая личный состав пограничных войск Российской Федерации отмечает свой профессиональный праздник — День пограничника.