РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В понедельник в микрорайоне Климовск Подольска провели рейд по выявлению граждан, которые не заключили договора на вывоз мусора, административные меры применят к трем домовладениям, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники территориального управления провели в понедельник (28 мая – ред.) рейд по домовладениям, хозяева которых не заключили договора на вывоз мусора. В рамках рейда проверили домовладения на улицах Рожкова и Огородная. Выявили три собственника с отсутствующими договорами на вывоз мусора. <…> Данные рейды будут проводить на регулярной основе», – говорится в сообщении.

В настоящее время готовятся акты о выявлении признаков административного правонарушения статьи 6.21 КОАП Московской области для дальнейшего рассмотрения комиссией. Согласно статье, отсутствие договора на вывоз мусора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; должностным лицам придется заплатить 50 тысяч рублей; юридическим лицам – 300 тысяч рублей.

С 1 апреля на территории Климовска работает компания «Аэросити-2000», с которой можно заключить договор на вывоз мусора в будние дни с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), по субботам с 9:00 до 13:00 по адресу: улица Ленина, дом №5 (кабинет №4). Телефон для справок: 8(496)756-84-05. Для заключения договора при себе необходимо иметь свидетельство о собственности на домовладение (или копию); паспорт собственника (или копию).