РИАМО - 28 мая. Сдача Единых госэкзаменов (ЕГЭ) по географии и информатике прошла в Подмосковье штатно и без нарушений, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства образования Московской области.

В понедельник начался основной период сдачи Единых госэкзаменов. Прошли экзамены по географии, а также информатике и ИКТ.

«Экзамен прошел в штатном режиме, с соблюдением условий, обеспечивающих открытость, объективность и прозрачность. За ходом проведения экзаменов наблюдали 295 общественных наблюдателей, из них 87 человек – представители Российского союза молодежи», - сказал собеседник агентства.

Количество участников ЕГЭ по информатике в Подмосковье составило 4,9 тысячи человек, по географии – 1047 человек. Было задействовано 103 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Официальный день объявления результатов – 15 июня.

Собеседник агентства добавил, что в ситуационном центре Московской области контроль за ходом проведения ЕГЭ осуществлял 21 онлайн-наблюдатель.

Следующий экзамен, согласно расписанию, пройдет 30 мая, участники будут сдавать ЕГЭ по математике базового уровня.