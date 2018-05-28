РИАМО - 28 мая. Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева за активную поддержку культурных программ, реализуемых в Подмосковье.

В понедельник действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.

«Это решение крайне ответственное. Я далекий человек от политики и от экономики, но я вижу, насколько сложно сегодня руководить таким регионом, как Подмосковье. <…> Что касается Андрея Юрьевича, очень приятно, что он достаточно активно поддерживает культурные программы. Когда я узнал эту новость, я сразу вспомнил о предстоящем моем выступлении на фестивале, который будет в Клину, где у меня будет возможность представить свой спектакль «Перевернуть игру», - сказал Маликов.

Он подчеркнул, что уже много лет связан с культурными программами в Подмосковье.

«У меня есть просветительская благотворительная миссия – творческая встреча с детьми, которая называется «Уроки музыки». Я объехал много небольших подмосковных городов, в том числе 22 мая я был в городе Лыткарино, встречался в детской музыкальной школе с талантливыми лыткаринскими детишками», - отметил композитор.

В подмосковном Клину с 5 по 11 июня пройдет IV Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Несколько событий фестивальной афиши адресованы семейной аудитории, так Дмитрий Маликов привезет в Клин свой спектакль «Перевернуть игру», Московская областная филармония представит свой новый спектакль «Ваня и крокодил», а Московский оркестр для детей и юношества под управлением Ивана Рудина вместе с актрисой Анной Большовой специально для фестиваля подготовили литературно-музыкальную композицию по детской классике.