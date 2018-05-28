РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В городском округе Люберцы до 15 июня текущего года планируют завершить строительство подъездной дороги к СНТ «Ручеек», сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Двадцать шестого мая начата подготовка к строительству подъездной дороги к СНТ «Ручеек», плановый срок завершения работ 15 июня 2018 года. Данный вопрос находится на особом контроле», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что с 21 по 27 мая завершены работы по ремонту дорог на улице Мира и Советская в поселке Малаховка. Работы по ремонту дорог идут строго по графику.

«На минувшей неделе проведен покос травы вдоль дорог на 92 участках. Была обновлена разметка на 14 дорогах. Работа по нанесению разметки будет продолжена. Продолжается ремонт тротуаров. За неделю рабочие отремонтировали 8 тротуаров», – добавил Ружицкий.