РИАМО – 28 мая. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» (АО «ВМУ») отметили профессиональный праздник – День химика, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

По традиции череда мероприятий, посвященных Дню химика, началась с открытия обновленной Доски почета и награждения лучших сотрудников соответствующими свидетельствами, грамотами и благодарностями. Их вручили генеральный директор Анатолий Шаблинский и главный инженер Иван Кисляк.

«Перерезание ленточки, слова поздравления, аплодисменты, шары в небо – все это задало позитивный тон и подарило настрой на новые профессиональные результаты, а также вдохновило на продолжение праздничной программы», - говорится в сообщении.

Оно состоялось во Дворце культуры «Химик», где прошло торжественное вручение региональных, районных и городских наград. Их вручили депутаты Московской областной думы Евгений Аксаков и Алексей Мазуров, председатель Московского областного объединения организаций профсоюзов Елена Зайцева, глава Воскресенского района Олег Сухарь, руководитель администрации Виталий Чехов и глава Воскресенска Алексей Владович.

Приятным дополнением стали яркие творческие номера местных звезд, среди которых были, кстати, и дети сотрудников, а также столичных гостей. Лейтмотивом праздника стала преемственность поколений на предприятии. Это было отражено в видеопрезентациях, отражающих общественную жизнь «ВМУ» и производственные достижения, а также в самом сценарии праздника.

«Программа была поделена на три блока, каждый из которых вели известные на предприятии люди: представители старшего поколения химиков – Владимир Хорохорин и Ольга Мастерова, среднего – Виктор Симохин и Татьяна Краснопёрова и заводская молодежь Кирилл Солдатенков и Анастасия Шаронова», - добавляется в материале.

День химика на «ВМУ» был бы неполным без спортивной части праздника. По традиции ей стало первенство по футболу. Из восьми команд-участников лучшими стали заводские энергетики, взявшие бронзу, серебряные призеры – футболисты цеха аммофоса №2 и команда-победитель – «КИПовцы». Представители команд-лидеров получили право на бесплатное посещение бассейна, а победители еще и переходящий кубок генерального директора.