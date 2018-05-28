РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В декабре прошлого года житель Подольска нашел телефон в электричке и отнес его в полицию, но его обвинили в краже и осудили, затем вынесли оправдательный приговор, теперь он собирается взыскать моральный вред в размере 250 тысяч рублей, сообщается на странице юриста Сергея Кудинова в соцсети «ВКонтакте».

За помощью к юристу обратился житель Подольска, который 5 декабря 2017 года в электричке возле станции «Подольск» подобрал разряженный мобильный телефон и решил подзарядить его дома, чтобы найти владельца. Когда он включил телефон, на него стали поступать SMS, вскоре позвонил сотрудник полиции линейного отдела, который вызвал нашедшего телефон в отдел. В этот же день житель Подольска передал телефон сотруднику полиции и дал объяснения о случившемся. Потерянный телефон принадлежит компании, а потерявшему его передали в служебное пользование. Потерявший телефон владелец испугался, что его уволят за небрежное отношение к вверенному ему имуществу, пошел в полицию и написал заявление о краже. На нашедшего телефон завели уголовное дело. Мировой судья вынес обвинительный приговор. Федеральный судья оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, приговор без изменения.

«Третьего апреля 2018 года на заседании президиума Московского городского суда сумел доказать невиновность человека, осужденного по статье «Кража». Президиум Московского городского суда в составе шести судей разобрался в случившемся и вынес справедливое и законное постановление. Кассационную жалобу осужденного удовлетворить, приговор мирового судьи отменить, производство по уголовному делу прекратить в связи с отсутствием состава преступления. Признать за осужденным право на реабилитацию», – написал Кудинов.

Прокурор официально извинился перед мужчиной, следователь получил строгий выговор за незаконное уголовное преследование. Адвокат собирается взыскать с государства 250 000 рублей за моральный вред, причиненный мужчине за унизительное и незаконное уголовное преследование.