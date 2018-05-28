РИАМО - 28 мая. Благодаря внедрению в Подмосковье ресурса АСК НДС-2, позволяющего анализировать товарные и денежные потоки организаций, в бюджет с 1 июля 2017 года по 1 мая 2018 года поступило более 500 миллионов рублей налога на добавленную стоимость (НДС), говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

Федеральный информационный ресурс АСК НДС-2 внедрен в промышленную эксплуатацию в 2015 году. Он позволяет в режиме реального времени анализировать товарные и денежные потоки, при этом налоговым органам доступна вся информация о хозяйственных операциях организаций. С 1 июля 2017 года в системе ФНС России выделено контрольно-аналитическое направление по выявлению и предупреждению схем ухода от налогообложения. При этом путем проведения комплекса контрольно-аналитических мероприятий налогоплательщика побуждают к самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств.

«В результате этой работы налогоплательщиками Московской области с 1 июля 2017 года по 1 мая 2018 года представлены уточненные налоговые декларации с исчисленной суммой налога к доплате и уменьшения суммы НДС, заявленной к возмещению, в бюджет РФ поступило более полумиллиарда рублей», – говорится в сообщении.

В отношении налогоплательщиков-выгодоприобретателей, которые самостоятельно не уточнили свои налоговые обязательства по совершенным «схемным» операциям и не отказались от применения схем ухода от налогообложения, планируется проведение выездных налоговых проверок.