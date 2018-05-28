РИАМО - 28 мая. Восьмилетний ребенок погиб на реке в городе Куровское подмосковного городского округа Ликино-Дулево, следователи устанавливают обстоятельства его смерти, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Двадцать пятого мая 2018 года в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее восьмилетний сын ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. По данному факту была организована доследственная проверка. В ходе поисковых мероприятий 26 мая 2018 года на берегу реки Нерская в городе Куровское была обнаружена одежда, принадлежащая мальчику.

«Поисковые мероприятия на прилегающей акватории реки с участием водолаза велись с 26 мая 2018 года. В результате поисков 28 мая 2018 года ребенок был найден мертвым на берегу реки. В настоящее время запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установления всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребенка с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Ребенок утонул в пожарном водоеме в Талдомском районе >>