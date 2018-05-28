РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В подмосковных Люберцах 45 общественных наблюдателей будут контролировать ход сдачи единого государственного экзамена на всех пунктах его проведения, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В соответствии с единым расписанием, основной экзаменационный период для выпускников 11-х классов продлится с 28 мая по 20 июня. Контролировать соблюдение процедуры проведения экзаменов будут 45 общественных наблюдателей непосредственно на пунктах проведения экзаменов. Во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение в онлайн-режиме», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что для сдачи ЕГЭ подготовлены 10 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе общеобразовательных организаций: гимназия №1, школа №2, лицей №4, Инженерная школа №6, лицей №12, школа №19, школа №25, гимназия №44, Кадетская школа, гимназия №56.

«Главная особенность ЕГЭ 2018 года – печать экзаменационных материалов в аудиториях и сканирование бланков ответов в ППЭ. Все 10 пунктов оснащены соответствующим оборудованием, в том числе скоростными лазерными принтерами и сканерами, современными компьютерами, оборудованием для подавления сигналов мобильной связи и рамками-металлодетекторами», - добавил Ружицкий.