РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. Сотрудники полиции в Подольске задержали 25-летнего ранее судимого мужчину, который украл банковскую карту и снял с нее более 60 тысяч рублей, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску обратилась местная жительница, у которой неизвестные похитили банковскую карту и сняли с нее денежные средства. Сумма ущерба составила 63 тысячи рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и доставили в дежурную часть Климовского отдела полиции ранее судимого 25-летнего местного жителя», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого Следственное управлением УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.