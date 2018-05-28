РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Большинство выпускников городского округа Люберцы выбрали обществознание для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), всего данный предмет будут сдавать 819 человек, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Экзамены проводятся по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдают на выбор. Наибольшее количество выпускников школ зарегистрировано по обществознанию – 819 человек, по математике профильного уровня – 774 человек, биологии – 253 и английскому языку – 249», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в нынешнем году в государственной итоговой аттестации примут участие 1 290 выпускников 11-х классов, из них 1 274 выпускника муниципальных организаций и 16 – негосударственных.

«В соответствии с единым расписанием основной экзаменационный период для выпускников 11-х классов продлится с 28 мая по 20 июня. Для выпускников, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки или же выбрал совпадающие по срокам сдачи предметы, предусмотрены резервные экзаменационные дни с 22 июня по 2 июля 2018 года», – добавил Ружицкий.