РИАМО - 28 мая. В Подмосковье 29 мая состоится расширенное заседание правительства региона, в котором примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В 10:00 29 мая под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства Московской области», — говорится в сообщении.

В заседании примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.