РИАМО - 28 мая. В Подмосковье 29 мая состоится расширенное заседание правительства региона, в котором примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципалитетов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«В 10:00 29 мая под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства Московской области», — говорится в сообщении.
В заседании примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.
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