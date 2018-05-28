РИАМО - 28 мая. Массовое ДТП произошло на 32 километре автодороги М-2 «Крым» в Подмосковье, в результате аварии пострадал один человек, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 16:35 на 32 километре автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение шести транспортных средств. В результате происшествия ранен один человек», - говорится в сообщении.

На участке возможно затруднение движения.