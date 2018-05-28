РИАМО - 28 мая. В Подмосковье до 1 июня пройдут «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», в них примут участие более 300 школьников, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«С 28 мая по 1 июня в Московской области пройдут финальные соревнования региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»», – говорится в сообщении.

В текущем году они проводятся в новом формате: команды-финалисты проживают и соревнуются в течение нескольких дней на лучших спортивных базах Подмосковья – Центре спорта «Метеор» города Жуковский и СК «Сатурн» города Раменское.

За право стать победителями области будут бороться 192 школьника в Президентских состязаниях и 160 школьников в Президентских спортивных играх.