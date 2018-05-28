РИАМО - 28 мая. Московская область готова к сотрудничеству с немецкими коллегами по крупному рогатому скоту, а также в сфере машиностроения, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин на встрече с делегацией из Германии.

«Нам особенно интересно взаимодействие по крупному богатому скоту. Мы единственный регион в России, который предоставляет субсидию на приобретение животных. В том числе из-за рубежа, и 50% от стоимости компенсируется. Мы очень рассчитываем на дальнейшее взаимодействие, у нас очень много возможных для совместного движения вперед. И мы можем предложить посмотреть на рынок экопродукции России, Московской области», - сказал Разин.

Он добавил, что Подмосковью также интересны немецкие технологии в машиностроении.

«Мы открыты для вас, сами заинтересованы в обмене опытом», - сказал представитель немецкой делегации.