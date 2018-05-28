РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В подмосковном Подольске в понедельник 95 выпускников сдали единый государственный экзамен по географии и информатике в специально созданных для этого пунктах, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Единый государственный экзамен по географии и информатике в Подольске сдали 95 выпускников 11-х классов. На географии нужно было выполнить 34 задания за три часа, для чего разрешалось использовать линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. Для получения зачета достаточно получить 37 баллов. На ЕГЭ по информатике предложили 27 заданий из двух частей работы. На выполнение дали 3 часа 55 минут, минимально нужно набрать 40 баллов», - говорится в сообщении.

Первые результаты ЕГЭ по географии и информатике станут известны не позднее 15 июня. Следующий экзамен выпускники Подольска сдают по базовой математике 30 мая, по русскому языку - 6 июня. Основой период ЕГЭ продлится до 2 июля. В Подольске для проведения экзаменов создали 14 пунктов.

С 2009 года ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным испытанием в вуз. Экзамен проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.