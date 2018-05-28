РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В подмосковных Люберцах полицейские задержали жителя Нижегородской области, находящегося в федеральном розыске, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Люберецкое» при обходе административного участка около одного из домов в деревне Марусино выявили и задержали 43-летнего жителя Нижегородской области.

«Полицейскими установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.